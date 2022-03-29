上海29日舉行疫情防控工作新聞發佈會，按照市委市政府統一部署，28日起實施了浦東、浦南及毗鄰區域的核酸篩查和區域管控工作，累計組織1.7萬名採樣人員，設置6300個採樣點，直到28日晚間24點共篩查超過826萬人。

會上也強調，將及時幫助群眾解決急難問題，加強對封控區內應急就醫需求的動態排摸，加強醫療機構和封控社區的對接，暢通應急就醫綠色通道，確保緊急、危重患者得到有效救治。

上海市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，28日上海市新增96例新冠肺炎本土確診病例和4381例本土無症狀感染者。

在96例確診病例中，7例在閉環隔離管控中發現，68例在相關風險人群核酸篩查中發現，21例為無症狀感染者轉歸確診病例；4381例無症狀感染者中，3824例在閉環隔離管控中發現，557例在相關風險人群核酸篩查中發現。

據澎湃新聞報導，統計到29日上午9點，疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者3萬5576人，均已落實管控，其中2萬8942人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬密接的密接6萬8759人，均已落實管控，其中6萬2617人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。