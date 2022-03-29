去年31歲印尼籍女看護，在宜蘭縣冬山鄉負責照護81歲吳姓阿嬤，她認為雇主不讓她休假，且急著想回國向阿嬤索取護照、機票未果，拿水果刀將阿嬤壓制在床，往脖子上劃，台灣高等法院維持一審認定，依傷害罪將她判刑1年，執行完畢後驅逐出境。

印尼女看護透過仲介公司照顧81歲的吳姓老婦，老婦行動不便，都須仰賴看護照料，但近期她卻向雇主說要返國，疑因在印尼的丈夫要再婚，才急著想回國了解狀況。

去年8月9日凌晨3時許，女看護拿起水果刀，將老婦壓制在床，再持刀傷害老婦，老婦的兒子見狀後立即報警處理。