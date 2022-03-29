「元衛覺醒」是2004年在台灣出道的經典雙人男子組合，成員分別為是元介及衛斯理，「元衛覺醒」當年以一曲《夏天的風》紅遍全台，只要進到任何店家都能夠聽到這首歌，兩人在2006年時還曾入圍第17屆金曲獎最佳演唱組合，原以為他們會順著這股人氣繼續發展，沒想到「元衛覺醒」卻在2008年宣布解散，讓眾多的粉絲們都相當不捨。

「元衛覺醒」雖然已於2008年解散，不過是元介在解散後轉型成演員，出演的電視《我的自由年代》、《如果花知道》，及電影《親愛的房客》、《老師，你會不會回來？》都受到觀眾們的喜愛，播出後的成績也都相當亮眼，而衛斯理在解散後則與朱芯儀於2011年結婚，夫妻倆感情和諧並育有兩個兒子，從螢光幕前淡出的他，因為姐姐賈靜雯及身旁好友都是圈內人的關係，因此偶爾會出現在大眾的視野中。

「元衛覺醒」解散後，是元介及衛斯理的好感情依舊，是元介在近日更是在IG分享了與衛斯理的合照，照片中兩人拿著高腳杯彷彿是在向螢幕敬酒，是元介還在貼文中寫下「彷彿回到當時的我們，我想相遇就是緣份，有時候緣份是一時，元衛會是一輩子的」時隔14年兩人的合體讓不少粉絲都興奮不已，大家也紛紛陷入青春時期的回憶。

粉絲回憶元衛覺醒。(圖/翻攝自愛貝克思)

是元介與衛斯理的合照馬上引來許多粉絲及網友的討論，大家對於「元衛覺醒」時隔多年的合體感動不已，紛紛表示自己彷彿回到青春時代，也有人留言到現在還會聽《夏天的風》，並驚訝當年KTV的必點歌曲竟然也已經過了十幾年了，感嘆時間的流逝，大家也許願希望是元介及衛斯理能夠同台，讓大家能再看一次「元衛覺醒」的現場演唱。