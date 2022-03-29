國民黨於今青年節成立青年事務委員會，整合國民黨青年團、青工會及青年民意代表「三青」，國民黨主席朱立倫說，國民黨要讓年輕人有希望。至於18歲公民權應不應該綁年底大選？朱立倫說，國民黨希望公民複決能夠順利通過，該道歉的是去年底公投極力反對公投綁大選的民進黨才對。

國民黨立委蔣萬安今受訪時表示，國民黨支持18歲公民權的立場不會改，年底大選要跨過複決門檻，希望能提高投票率，讓修憲過關是我們的目標，當然會希望公投綁大選來提高投票率，會不會合併，要看中選會，但是會盡力推動，讓修憲通過。

蔣萬安也反問，應該是民進黨自己要說明立場，去年底民進黨極力反對，現在又說要合併大選，為何有這樣轉變？前後立場不一，民進黨要說清楚。

朱立倫也強調，18歲公民權被國民黨列為修憲案的第一案，國民黨也最早提案，黨內一致投下同意票。至於是否綁大選，朱說不必見縫插針，國民黨去年底公投就提出要公投綁大選，當時反對的是民進黨，是民進黨說對人跟對事要分開，是民進黨說要讓選務單純化的。

朱立倫表示，他之前的說法只是告訴政府，我們要遵守公投結果，不要自相矛盾，前後矛盾還雙標，「民進黨鼻子會越來越長」，這樣社會怎麼對政府有信心？

國民黨副主席連勝文也說，國民黨早就主張18歲公民權跟公投綁大選，但是公投綁大選被民進黨給否決了，民進黨自己要說明為何現在又要綁？那之前在反什麼？民進黨把大家耍團團轉，早知道你想綁大選，當初何必反對？這些問題應該是民進黨自己要說明吧！