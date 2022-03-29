303興達電廠事故造成全台大停電，行政院院長蘇貞昌今上午赴立法院專案報告，在接受民眾黨立委高虹安質詢時，上演一場停電是不是「很多洞」的有趣答辯。

蘇貞昌今（29日）赴立法院備詢，高虹安一上台便表示，對於蘇貞昌前面接受某委員答詢，將303停電圍繞在人為疏失方面，如同瑞士的乳酪理論，這讓她非常不認同，認為乳酪理論是指起司在製造與發酵過程當中會產生很多小洞，光就會透過這些小洞連成一片，所以蘇揆是認為台灣的電力系統就像乳酪一樣很多洞嗎？蘇貞昌回應，他不是這樣的意思，本來電力系統要層層防護，不該出問題，現在就是要加強電廠和電網之間的防護機制。

高虹安聽完直言，這應該是早期就該做的事情，她看完303停電整份報告，內容大部分都圍繞在人為疏失，以及祭出究責的相關辦法，甚至把鳥獸都拿出來救援，雖然台電的確有疏失，但台灣整體電網的系統，難道就會因一個單點的小規模人為疏失就造成這麼大的停電？所以蘇貞昌用乳酪理論是因為知曉台灣的電力系統跟乳酪一樣很多洞嗎？

蘇貞昌一聽馬上稱，「委員，不要強調那個很多洞，我不是那個意思」，高虹安笑場表示，「因為你講乳酪理論就是那樣的意思」，蘇貞昌馬上補充，「如果（電廠）一個一個都通的話，就不會發生這樣事故....」。

高虹安也立即回應，「所以你意思就是發生303事故，剛好就是有些洞，才會一路過去發生大停電」？ 蘇貞昌強調，如果興達電廠和台南龍崎超高壓變電所當時防護措施有做好，應該不會發生這麼大的事故，高虹安立即打斷蘇貞昌講話表示，所以這不是一個單點的人為疏失，這表示台電內部人力管理還有系統的防護措施和分散式電網不完全，才造成大規模停電，所以報告不應該只強調人為疏失，還有很多深層的問題沒有討論到。