Touch Taiwan 2022智慧顯示展將於4月27日登場，今年展場仍備受關注的「Micro LED／Mini LED專區」 獲得許多海內外廠商大力支持，展示Micro／Mini LED技術與產業鏈實力。根據最新的市場研究報告指出，Micro LED大型顯示器將走向家庭劇院等級及高階商業展示市場，預估2022年Micro LED大型顯示器晶片產值將達5,400萬美元；至2026年有望上升至45億美元，年複合成長率為204％ 今年Touch Taiwan「Micro LED／Mini LED專區」將有富采控股領軍旗下公司晶電、隆達、晶成半導體、元豐新科技及葳天科技共同展出，其他重量級參展商包括錼創、漢民、達運、達興、聚積、東捷、錸寶、晶彩、Toray Engineering、Kulicke & Soffa、ASM Pacific以及首度參展亮相的斯託克精密、Coherent、PORO TECH及法國新創公司Aledia等也將大秀Micro & Mini LED商機，顯現這些國際大廠都將台灣視為未來重要的Micro LED技術發展市場。

元宇宙商機，Micro LED顯示技術是關鍵要實現元宇宙應用，未來的顯示技術須具備更輕薄、更高效率、功耗低、體積小等優點，因此，Micro LED 成為打造下世代元宇宙應用的關鍵顯示技術。Touch Taiwan同期搭配「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」, 今年論壇主軸「跨越新時代，搶攻元宇宙商機」則集結了多位國際領導企業代表，包含友達光電、錼創科技、群創光電、KLA、庫力索法、愛德萬測試、SmartKem、Toray Engineering、Top Engineering、Nanosys、AIXTRON SE及Aledia，共同解析元宇宙商機下，Micro LED顯示技術邁向產業化的成功之路。

Touch Taiwan 2022將在4月27～29日於台北南港展覽館1館四樓展出，將主打「the Future 」聚焦跨域整合、顯示未來，從「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」到「淨零碳排」六大主題，提供涵蓋智慧顯示創新技術、多元化應用及解決方案，線上展覽館將於4月27～5月3日為期一周舉行，期望為產業打造一個國際級跨領域交流合作平台。