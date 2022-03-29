勞動部昨日證實勞保局大樓有1電話服務中心員工確診，勞動部表示，同區域69位同仁已完成PCR採檢，今早確認全部採陰。另針對近期移工宿舍群聚，勞動部將加強雇主及仲介落實移工宿舍管理及裁罰，以管控移工群聚的風險。

勞動部今(29)日舉辦「勞動資料科學中心揭牌儀式暨勞安加衛體驗館開幕典禮」，勞動部長許銘春受訪表示，昨天接到通知勞保局大樓有1名電話服務中心同仁確診，第一時間馬上通知衛生單位造冊並採檢，當日傍晚即由台北市中興醫院派防疫車到勞保局進行PCR檢測，採檢同仁有69位，今早採檢結果出爐，全部陰性。

許銘春說，整個辦公區和電梯都已完成清消，這位確診同仁也沒有接觸到民眾，整個電話服務依然繼續為民眾服務，請民眾放心。

問及近期移工宿舍出現群聚確診，許銘春表示，大潭電廠移工宿舍確診後，第一時間就派員到現場了解狀況，昨日下午也有到集中檢疫所關心確診隔離中的本外國勞工，隔離勞工計51位，分別為泰籍48人和本籍3人。

許銘春指出，泰籍勞工可能因為語言溝通有困難不清楚為何突然被隔離，已有派翻譯人員協助，他們的勞動權益不受影響，薪水均會照付，接下來勞動部會加強雇主及仲介落實移工宿舍管理及裁罰，並持續加強地方政府重點訪查大型移工宿舍，限期改善最長以三個月為限 ，以管控移工群聚的風險。

許銘春表示，勞動部正規劃移工入境一站式服務，提供聘僱、居留、勞健保及防疫講習等服務，預定2023年試辦家事移工，之後再逐步擴大至產業移工，這對移工融入我們的生活有相當的幫助。