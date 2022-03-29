新科影帝威爾史密斯，昨日（28）在奧斯卡金像獎典禮上，不滿主持人克里斯洛克拿老婆潔達蘋姬脫髮玩笑，竟直接走上台用力甩了一巴掌；獲頒影帝獎項後稱要保護家人，有人直指打人就是不對，不過多數人非常欣賞他的愛妻之舉。對此，知名脫口秀網紅博恩嘲諷，這一掌讓大家知道玩笑不能亂開。

博恩28日在個人臉書發文，透露正在研擬週四open mic「聽不爽就上台揍人」規則。他指出，因為雖然打人不對，但只要「對象講了什麼令人不悅的，揍起來大家還是覺得大快人心」，看到大家風向這麼一致他就好欣慰，並狠酸道「民風已開，什麼比例原則都不重要」。

「如果你說話不好笑，聽的人有權賞你耳光」，博恩做出如此評價，被賞耳光的人不知有沒有權利打回去就是了，他幽默指出威爾史密斯這一拳「讓大家都知道玩笑絕對不能亂開」，不然真的會被揍，「我認為克里斯洛克今後應該也會謹言慎行」，還笑稱他往後「只開沒有雙臂的人的玩笑」。

今日早晨他在IG發出道歉聲明，在他聽到妻子潔達蘋姬被開玩笑，心中難掩激動的情緒，但他也已經道歉「洛克，我正式向你道歉，我確實越過了那條線，是我做錯了，我對於自己的行為感到羞愧，這不是我想成為一個男人的樣子」。而事實上威爾史密斯暴力行為需付出不小代價，雖小金人被收回消息被否認，但主辦方影藝學院揚言，要他付出慘痛代價。