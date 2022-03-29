侯重光院長感謝紅十字會傳遞善與愛，為醫療團隊帶來更大的力量。（金門醫院提供）

中華民國紅十字會今天捐贈1台「經鼻高流量氧氣供應系統」(HFNC)與2台有「插管神器」之稱的「電子影像喉頭鏡」給金門醫院，進一步提升離島的防疫醫療量能，讓鄉親獲得更好的健康照顧。

捐贈儀式上午在金醫1樓藝文大廳舉行，由中華民國紅十字會總會賑濟處處長顧義發代表致贈，金門醫院院長侯重光代表接受，感謝紅十字會共同相挺、守護金門。與會有金門縣紅十字會洪國正會長、許玉昭副會長、林再求副會長、方天吉常務監事、陳忠飛總幹事。

金門醫院說明，面對新冠COVID-19疫情，中華民國紅十字會贈醫療用口罩、N95口罩、手套、面罩、酒精、隔離衣、護目鏡及額溫槍等防疫物資給第一線防抗疫人員與機構外、也不忘關懷偏鄉離島醫療量能問題，在陸續捐贈俗稱「插管神器」的電子影像喉頭鏡給宜蘭羅東博愛醫院、部立澎湖醫院、連江縣立醫院之後、再次捐贈1台經鼻高流量氧氣供應系統(HFNC)與2台電子影像喉頭鏡給金門醫院，為前線醫療防疫再增添利器。

侯重光院長表示，紅十字會捐贈的醫療設備是醫療前線所需的抗疫利器，也是保護第一線工作人員安全的儀器，更是病人的「救命神器」，其中高流量氧氣鼻導管裝置系統（High Flow Nasal Cannula HFNC）可提供重症病患穩定且高流量的氧氣濃度，維持正壓通氣，減少肺泡塌陷，增加氣體交換，協助患者度過缺氧的階段。另可透過控制溫、溼度，讓患者較容易將痰咳出，減少呼吸道不必要的損傷，最重要的是，相較於傳統的非侵襲性呼吸器，HFNC可減少醫護同仁們被感染的風險及環境的污染。電子影像喉頭鏡更是號稱「插管神器」，可以提供即時、清晰的插管影像，大大降低插管難度，可避免近距離對病患插管，減少口沫傳染疾病的風險，這些醫療儀器的到位為醫療團隊帶來更大的力量。