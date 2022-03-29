「胸狠」網紅林皮去年因和科技網站合作一支慢動作評測影片引來討論，影片創下32萬點擊率，也讓林皮晉升為性感女神一族，上月因此推出寫真桌曆。常不吝分享辣照的林皮，過去曬照地點多半在室內，最近她分享一張自己上街美照，可見她在騎樓下用手機自拍，深U黑薄紗運動衣上身，大秀東西半球，陷入事業線中的兩根黑線更讓粉絲暴動。

林皮先前因一支慢動作評測影片走紅，有「慢動作女神」封號，如今她的IG粉絲在4個月內從6000人暴增10倍成為6萬人，且還在不斷攀升中，而林皮平時除了曬美照外，也常分享生活，不時會與粉絲分享自己喜歡的玩具、鞋子甚至流行單品，平時為了保持身材，她晚餐不碰澱粉，有時晚餐就是1盒毛豆搭配每天喝足2000cc水，也盡量不碰炸物，連薯條是什麼味道都快忘記。

外型甜美、身材火辣的林皮，上月應粉絲要求推出個人首本跨年度桌曆《頑皮曆 2022-2023》，挑戰許多從未拍攝過的場景，從她最擅長的可愛到任性，並換上比基尼、內衣、家居服甚至白襯衫等10套經典造型，全本桌曆採24面全彩寫真，要陪粉絲從今年4月到明年3月，每月都有好心情。

擁有35F胸器的林皮，最近曬出自己剛運動後的自拍照，可見她寫下：「昨天晚上的我」，而她身上穿著運動Bra，暗示剛從健身房運動結束，深U設計讓她的雄偉上圍一覽無遺，引來網友驚說：「很辣」、「這樣運動也太性感哈哈哈」、「那個線到底原本設計出來是要幹嘛的」、「妳就這樣出去逛街！？太猛了吧！」。