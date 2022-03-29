俄羅斯宣布「不友善國家及地區」，必須使用俄國貨幣盧布交易天然氣。對此，政治大學俄羅斯研究所兼任副教授魏艾指出，這是俄羅斯不得不的救急政策，因擔憂用美元交易，款項恐會再被凍結。魏直言，俄羅斯還有2大殺手鐧未使出，一是對西方國家停供能源，二是停供稀有金屬等原材料。

魏艾29日接受香港媒體《中評社》訪問表示，西方國家這次對俄羅斯祭出的制裁，確實打到了痛處，但俄羅斯處境也不至於像蘇聯那樣，總統普丁更不會下台，反而原物料、糧食、能源價格會因西方制裁而上漲，也將壓抑世界經濟增長並助長通貨膨脹走勢，即便美國聯儲局以升息因應，成效也令人懷疑。

魏艾分析，2014年克里米亞戰爭時，西方國家主要是凍結俄羅斯G8的會籍，美國雖也提出經濟和金融制裁的措施，但歐洲因與俄羅斯經濟聯繫較緊密，基本上是採取對俄政府公職人員的制裁、取消歐盟與俄羅斯峰會；反觀這次俄烏戰爭西方國家祭出的制裁，對俄羅斯傷害大多了。

對此，魏艾強調，俄羅斯手中握有出口石油、天然氣等能源資源，以及稀有貴金屬鎳、鈀，還有半導體產業需要的惰性氣體氖，這些堪稱俄羅斯手中的「殺手鐧」，且歐洲國家對俄羅斯的能源依賴非常高，這些都是俄羅斯未來對付西方國家的籌碼。