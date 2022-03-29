【愛傳媒陳朝平專欄】據證實，國安單位搜獲有關「反斬首」的復安專案軍事預警情資，去年為前年三倍有餘。民進黨立委質詢時，也要求國安局啟動保護正副元首的「復安專案」，並將從未參加操演的「備位元首」--副總統賴清德納入。

網路上有許多心理測驗的選擇題，當你回答一道問題或是一組問題後，根據你的選項，或是分數總合，可以大致判定你的人格特質或性格。下面這道題便是一個例子。

正準備要去洗澡，忽然電話鈴響、有人按門鈴、媽媽在樓上喊你，又想起廚房水龍頭沒關，偏偏，手機也響了，你會先選擇做甚麼？

A. 先接電話。

B. 先應門。

C. 先關廚房水龍頭。

D. 先回答媽媽。

E. 先接手機。

關於啟動保護元首的「復安專案」一事，或許也可藉著下面的測驗題，了解一下咱們領袖的人格。

中共發出「哀帝美敦書」（最後通牒）後，情報顯示，共軍即將啟動斬首行動，飛彈也將大舉來襲，國安單位啟動復安專案，假如您是復安專案的保護對象，您會如何選擇？

A. 立即搭乘雲豹機砲裝甲車，進入大直指揮所。

B. 下令三軍出擊抗敵，保家衛國。

C. 在總統府內舉行記者會，利用視頻對全國民眾講話，要求大家共赴國難。

D. 與AIT處長及日本台灣交流協會代表舉行緊急會議。

E. 立即請陸委會與大陸國台辦聯絡，表示願意親赴北京會談。

F. 召開國際記者會，表示不願見眾生因此遭災厄苦難，慈悲為懷，願效法佛陀割肉餵鷹，捐一人之軀，捨一人之命，換取兩岸百姓百世安寧。

換作是您，您會如何選擇呢？甚麼樣的人格，會選擇哪一個選項呢？哪一個選項，才能真正「復安」呢？復安專案，安的，是領袖個人？高官將領？還是安天下百姓？

作者為資深媒體人

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