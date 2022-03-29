上海市29日舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市稅務局副局長龐為針對上海最新發布《全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》進行說明，受疫情影響，市內一些企業特別是中小微企業遇到困難，因此整體相關退稅減稅政策，納入本市抗疫情助企業促發展21條中，透過「退、減、緩」並舉，預計今年全市有100多萬戶次企業可享受到稅收支持政策。

根據澎湃新聞引述龐為說明，此次稅收支持政策有多項特點。第一是政策體現組合性，採取「退、減、緩並舉」。所謂「退」是今年實施大規模增值稅留抵退稅；「減」是對小規模納稅人階段性免徵增值稅等一系列減免稅政策；「緩」是對製造業中小微企業繼續實施延緩繳納部分稅費。

第二是政策體現針對性。針對企業經營資金短缺問題，今年把退稅頂在前面，對符合條件的企業實行存量留抵稅額一次性退還，增量留抵稅額按月退還的措施，對企業的幫助最直接。去年上海享受留抵退稅企業約3000多戶，今年預計存量和增量留抵退稅企業會有大幅增加，可達25萬戶。

第三是政策體現導向性。當前小微企業面臨很大的困難，今年很多政策是針對小微企業，例如對增值稅小規模納稅人階段性免徵增值稅，預計惠及企業達30多萬戶；對小微企業年應納稅所得額100到300萬元人民幣的部分再減半徵收企業所得稅，可新增3.5萬戶企業享受優惠。