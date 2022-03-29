上海疫情蔓延，就在封控之際，官方力求降低對小型企業經營的影響。上海市政府印發《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》提出，為了減輕各類企業負擔，實施大規模減稅降費、加強融資擔保與貼息，以及各類行業紓困方案。此外，該措施還對疫情防控工作與人員進行補貼。

在減輕企業負擔方面，《措施》指出，第一，將實施大規模增值稅留抵退稅，對小微企業以及按照一般計稅方式納稅的個體工商戶，存量留抵稅額及增量留抵稅額將陸續全額退還。

第二，加大減稅降費政策力度。對於中小微企業和個體工商戶，加大力度實施一批稅收優惠政策，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分再減半徵收企業所得稅，將科技型中小企業研發費用加計扣除比例提高到100％，加大中小微企業設備器具稅前扣除力度。

第三，延長申報納稅期限。對按月申報的納稅人，將3月申報納稅期限延長至3月31日，受疫情影響於期限內辦理申報有困難者，可以依法向稅務機關申請辦理延期申報。

第四，減免小微企業和個體工商戶房屋租金。承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，免除3個月租金，被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的，再免除3個月租金、全年合計免除6個月租金。對房屋土地被政府應急徵用或主動為租戶減免房地產租金的企業，繳納房產稅、城鎮土地使用稅確有困難的，可以減免相應的房產稅和城鎮土地使用稅。

在加大金融支持方面，上海將加強融資擔保支持，推動政府性融資擔保機構對中小微企業和個體工商戶的融資支持，並提高融資擔保規模、降低各類企業融資擔保費率。此外，針對零售、交通運輸等行業受疫情影響較大的困難企業，上海運用現有的專項扶持資金，向企業提供新增貸款的貼息。

另外，作為金融重鎮，上海也推動金融機構減費讓利和發揮保險風險保障作用。將發揮貸款市場報價利率（LPR）改革作用，促進小微企業融資成本降低。同時加強抗疫保險保障服務，研究推出適當延長保單期限、降低保險費率、延後保費繳納時間等措施。