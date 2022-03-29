涉嚴重違紀違法 遼寧省副省長郝春榮遭查 11:132022/03/29 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遼寧省副省長郝春榮。（圖／文匯網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中共中央紀委國家監委網站信息，遼寧省副省長郝春榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中紀委紀律審查和監察調查。 據公開資料顯示，郝春榮生於1963年4月，具中共中央黨校研究生學歷，為中共黨員，現任遼寧省副省長，省政府黨組成員。 禁食區賣餐飲 北捷商場遭疑違法 柯期許黃珊珊開啟文景之治 蔣酸民調墊底應先檢討 #遼寧省 #副省長 #郝春榮 #嚴重違紀 #違法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 籲落實移工防疫措施 許銘春關懷大潭電廠隔離檢疫移工 19:542022/03/28 財經 民進黨高巿議員初選白熱化 鳳山參選人掃街拜票 07:392022/03/29 政治 申報調整投保薪資 保障員工權益 04:102022/03/28 生活新聞 一夜間暴增1.7萬粉 周春米憂網軍盯上 04:102022/03/28 地方新聞 安民心奏效 營利事業銷售額再創新高 04:102022/03/29 地方新聞 鋒面炸全台 11縣市大雨特報 濕冷探12度 07:252022/03/28 生活 花蓮萬榮箭筍季 鄉長化身主廚示範美味料理 15:522022/03/27 寶島 憂遭網軍盯上 周春米臉書粉專粉絲一夜暴增數萬人 17:222022/03/27 政治 中鼎楊宗興 獲台科大傑出校友 04:102022/03/28 投資理財 友達跟風減資爆量大逃殺 網友哀號：被長榮帶壞 09:582022/03/29 財經 航空業 預約解封復甦商機 04:102022/03/29 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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