據中共中央紀委國家監委網站信息，遼寧省副省長郝春榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中紀委紀律審查和監察調查。

據公開資料顯示，郝春榮生於1963年4月，具中共中央黨校研究生學歷，為中共黨員，現任遼寧省副省長，省政府黨組成員。

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