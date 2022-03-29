威爾史密斯正式向克里斯道歉 認暴力行為「不能被饒恕」：我感到羞愧

美國影壇盛會近年來收視率屢創新低，今年主辦單位為了挽救「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」的收視，不僅找來了南韓天團「防彈少年」（BTS）預先錄製VCR製造驚喜，還請來了根本沒入圍的饒舌女歌手梅根西斯塔莉安 （Megan Thee Stallion）演唱全球轟動的演唱動畫歌曲《We Don’t Talk About Bruno》，但這些橋段卻完全比不上威爾史密斯（Will Smith）衝上台怒摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的那一巴掌。

根據尼爾森收視率的調查，本屆的奧斯卡金像獎頒獎典禮一共在全美吸引約1373萬名民眾收看，主要收視群眾為18~49歲的年齡層，收視率為2.9比去年高出了37%，整體收視率也比去年高出了32%，成功止住了金像獎沒人看的窘境。

但根據分析人士所公開的分析圖表指出，金像獎頒獎典禮剛開播時，收視率原本一路走低，大約只有960萬人觀看節目，直到威爾史密斯上台給頒獎人克里斯洛克狠狠的一巴掌後，收視人口才直衝1740萬人，而主辦方得知數據後始終不願意證實收視率提高的原因，可能與威爾史密斯的那一巴掌有關。

另外，也有不少人質疑這其實都是主辦方精心策畫好的橋段，但根據現場工作人員的透露，在典禮開始之前威爾史密斯並沒有在現場進行彩排，因此也不可能會有事先預排的橋段，直接否認網友的質疑。