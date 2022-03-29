快艇總教練泰隆盧（Tyronn Lue）似乎真的要和七六人總裁莫瑞（Daryl Morey）槓上了，雙方因為罰球爭議而隔空交鋒之後，泰隆盧29日被媒體問到此事，他當場揭開莫瑞的瘡疤。「對於莫瑞，他真的還適合發推文嗎？他那一次推文讓NBA蒸發了10億美元，我認為他不該再發太多推文，他先管好自己的球隊就好。」

泰隆盧這話說得很尖銳，他講的就是莫瑞2019年的挺港事件，當時引起軒然大波，險些重傷聯盟與火箭球團多年來在大陸深耕的市場。火箭老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）頂住壓力，等到風頭過了才讓莫瑞在2020年10月下台，莫瑞隨即轉往七六人擔任籃球部總裁。

雖然NBA因此遭受外界、特別是保守派勢力的質疑，不過他們與大陸球迷的裂痕及時修補上了。聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）估算止血之後的損失不會超過4億美元，沒有外傳的10億美元那麼誇張。

泰隆盧原本只是不滿七六人恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）獲得的罰球太多。泰隆盧表示「我們只能盡量把手縮回來，不要讓對手買犯。因為他們是恩比德和哈登所以一定可以要到犯規，但我們還是該盡力做好。」泰隆盧還特別去查了兩人的數據，指出恩比德罰球是聯盟最多，哈登是第3。眼看兩位愛將被點名批評，這才激起了莫瑞的反擊。