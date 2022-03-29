已婚的32歲陳女半年前發現右胸有小腫塊，後腫塊越來越大，且淋巴出現腫大的狀況，中醫大新竹附設醫院乳房外科主任劉良智檢查發現，陳女有約2公分腫瘤，且淋巴轉移約4到6顆，確診乳癌第三期，先以化療和雙標靶治療4個月，腫瘤縮小很多。

劉良智評估陳女可做乳房部分切除手術，保留乳房，後續再搭配放射線治療，經醫病溝通後，陳女希望切除整個右乳避免復發。劉良智以達文西手術進行右乳全切，並和整形外科團隊合作進行乳房重建手術，術後顯示沒有殘餘癌細胞，陳女目前恢復良好，持續門診追蹤。

劉良智表示，陳女就診時照超音波發現疑似惡性腫瘤，立即做穿刺，病理報告顯示腫瘤發展指數高達70％，因此選擇以化療和雙標靶治療，4個月後，超音波追蹤發現惡性腫瘤從約2公分縮小到0.8公分，轉移腫脹的淋巴從約2.6公分縮小到約0.5公分。

陳女擔心復發，希望把風險降到最低，討論過後決定以達文西手術切除右乳後，整形外科團隊進行乳房重建手術，術後病理報告顯示乳房組織與淋巴組織完全沒有發現腫瘤細胞。

劉良智指出，發現乳癌不是世界末日，只要搭配醫師的治療，存活率相當高。原位癌發生病變，高達90％可能是情緒、壓力、飲食及作息等造成，因此提醒所有女性，定期乳房攝影或乳房超音波追蹤，早期發現早期治療，更重要的是，保持正向樂觀心情。

劉良智表示，惡性腫瘤不超過5公分，淋巴沒有轉移，沒有靠近乳頭或乳暈，可以採取部分切除手術，保留乳房，後續再透過放射治療，回門診定期追蹤。