山富(2743)受惠邊境管制鬆綁進度漸趨明朗，旅行業營運寒冬見解凍曙光，股價2月急漲78％至41元，隨後漲多修正拉回25％、下探30.75元後再度上攻，今（29）日開高後在買盤敲進下直攻漲停價43.3元，再創上櫃新高價，早盤維持逾9％漲幅，領漲觀光類股。

山富因邊境管制未解，2021年合併營收下探2.02億元新低、年減達79.68％，但營業虧損0.9億元、虧損反年減0.69％。不過，由於業外收益減少，稅後虧損0.52億元、虧損年增達34.18％，每股虧損1.64元，為僅次於2016年的歷史次低。董事會決議不分派股利。

以此推算，山富去年第四季合併營收0.6億元，季增達近3.26倍、但年減58.3％，營業虧損0.13億元，虧損季減48.83％、但較前年同期轉虧。稅後虧損0.1億元，虧損季減41.64％、但較前年同期獲利0.09億元轉虧，每股虧損0.34元。

山富面對疫情導致出境旅遊中斷，將營運重心轉向擴大原有國旅商品基礎，攜手關係企業富裕人生遊覽車，聚焦打造國旅系列商品與企業客製團。同時設立子公司富裕生活公司，利用電商平台與業務通路銷售台灣在地好物、季節水果禮盒和科技用品，創造營收新來源。

山富2022年2月自結合併營收0.29億元，月增達63.55％、年增達43.32％，回升至近10月高點，累計前2月合併營收0.47億元、年增13.44％，雖仍為同期次低、但已較去年同期谷底出現回升跡象。