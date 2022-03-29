上海27日無預警祭出分區分批封城令，讓被稱為上海矽谷的張江高科技園區（Zhangjiang Hi-Tech Park）蒙上陰霾，中芯則表示上海工廠目前正常營運、遵守相關規定，但仍引發投資者憂慮，昨日股價終場仍收黑下跌0.66%。陸媒則進一步表示，大陸半導體製造能力薄弱，而且對外依賴度高，高端晶片大多來自國外，勿忘過去武漢弘芯淪為爛尾的案例。

陸媒《微信頭條》發布文章指出，根據半導體產業協會（SIA）發布報告指出，2021年全球半導體銷售額達到了創紀錄的5559億美元，其中大陸的銷售額高達1925億美元、增長率是27.1%，位居全球第一，但與此同時，大陸半導體製造能力薄弱，對外依賴度高，進口半導體數量遠大於出口數量，高端晶片大多來自國外。

中芯國際日前公布，今年前2月營收12.23億美元左右、年增59.1%；淨利潤3.09億美元左右、年增94.9%。報導引述通信行業資深分析師孫永傑說法指出，中芯國際營收和利潤的成長，主要受惠於全球缺晶片以及漲價，他直言，在整體缺晶片的大環境下，市場對晶片需求可以說是「飢不擇食」，亦即只要晶片的良率能夠接受，肯定會有企業進行購入。

高通CEO艾蒙（Amon）指出，全球晶片短缺情況正在緩解，預計2022年情況將有所改善，孫永傑說，一旦晶片短缺問題被解決，中芯國際還能保持高速的成長嗎？並強調，中芯營收快速成長的一個重要原因是，目前市場上緊缺的晶片對製程的要求並不高，應認清高成長不意味著「高製程」。

孫永傑並強調，大陸半導體行業可以說「輸在起跑線」上，寄希望於「彎道超車」並不現實，甚至會因為投機主義而導致事倍功半，提醒大陸半導體行業應腳踏實地，武漢弘芯就是慘痛的例子。

蔣尚義2016年從台積電退休，獲得中芯聘為獨董，2019年出任武漢弘芯的執行長，但號稱千億的武漢弘芯最後變成「晶騙」爛尾樓，蔣尚義2020年回鍋中芯任副董事長，但不到1年就辭任。

另根據《東亞論壇》（East Asia Forum）報導 ，大陸官方從去年10月下令禁止採礦，但此舉卻引發大陸礦機製造商外流，削弱採礦設備出口，強調大陸放棄在半導體領域的唯一優勢，未來恐輸得更慘，讓美國趁勢趕上。