俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家發動經濟制裁，美國全面禁運俄羅斯能源，歐洲各國也打算降低對俄國原油、天然氣等能源的依賴，然而此舉也讓全球原油少了俄羅斯的供應量後出現難彌補的缺口，前石油輸出國組織主席、阿拉伯聯合大公國能源部長Suhail al-Mazrouei就喊話，俄羅斯將永遠是OPEC+的一部分，政治不應分散該組織管理能源市場的努力。

CNBC報導，俄烏戰爭未解，導致原油供應持續短缺，美國、日本及歐洲國家都呼籲產油國能採取更多因應措施，以解決高油價問題。對此，Suhail al-Mazrouei說：「俄羅斯在實現降低油價的目標上扮演至關重要的角色，請問誰能取代俄羅斯？我想不出一個國家可以在一年、兩年、三年、四年甚至十年內替代1000 萬桶產量，這不現實。」

Suhail al-Mazrouei持續力挺俄羅斯石油，「俄羅斯始終是OPEC+（OPEC成員國與達成協議的非成員國）的一份子，我們都需要尊重他們。我同意那些進口國想要平息市場的目標，但並非透過制裁俄羅斯原油來做到這一點，除非你想讓價格越來越高。」

對於俄羅斯原油的重要性，Suhail al-Mazrouei說：「沒有其他國家的能源產量能夠與俄羅斯媲美，政治不應分散我們管理能源市場的努力。」布倫特原油原油價格曾在俄烏戰爭爆發初期暴漲至每桶近140美元，但近期回跌，每桶價格落在108美元左右。