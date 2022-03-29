台鐵復興號列車宣告除役，末班車今9時56分抵達樹林站，許多鐵道迷特地到場與該列車道別，更有人帶著特製的紀念牌、車票合照。（蔡雯如攝）

台鐵復興號列車宣告除役，末班車今9時56分抵達樹林站，許多鐵道迷特地到場與該列車道別，更有人帶著特製的紀念牌、車票合照。（蔡雯如攝）

台鐵復興號列車行駛超過40年，隨著新列車EMU3000投入營運，也將走入歷史。末班復興號第605次列車今早從6時5分從花蓮站開出，9時56分抵達樹林站後，宣告正式除役。不少鐵道迷特地到樹林站與該列車道別，更有人帶著特製的紀念牌、車票合照，列車最終駛離後，民眾也目送復興號揮手送別。

台鐵指出，1981年推出有冷氣對號快車的復興號列車，初期曾附掛在莒光號列車上，成為混合編組的莒興號，待車廂數量逐漸充裕後才將混合編組取消，復興號外觀持續維持白色、藍色塗裝。

台鐵台北站長胡詠芝表示，復興號正式走入歷史，退出班表，隨著復興號除役，象徵台鐵局進入下一階段「車種簡化」目標，未來台鐵局將只有城際列車、區間列車、觀光車隊，提升車輛對不同乘客的服務，台鐵今年也會陸續汰除折疊門莒光號、舊式DMU柴聯自強號等車款。

胡詠芝說，台鐵昨天在台北、花蓮站有販售「再會！復興號」紀念套票，分別限量150套，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面則畫有末班車座位號碼，20分鐘內即被搶購一通，旅客都覺得非常幸運，感覺見證歷史。

另外，台鐵為了紀念最後一班復興號，特意在車頭做了專屬車頭牌，讓民眾拍攝。不少民眾今早9時許就趕到車站，一看到列車停下就紛紛湧上前搶拍。其中，有鐵道迷也特意請招牌店特意複製台鐵車頭牌，他表示，為了送復興號最後一程，特意從花蓮一路搭到樹林，希望留下最美好的回憶。另外也有民眾期盼，台鐵能保留復興號車廂，未來展出或搭配活動現身，讓鐵道迷能持續追憶。