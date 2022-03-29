上海爆發本土疫情期間，有業者趁機漲價，「上海高島屋百貨有限公司」一棵顆白菜售77.9元（人民幣，下同，約台幣350元），構成價格欺詐，被上海市市場監管局前日處以50萬元（約台幣225萬元）處罰。

一顆普通大白菜，疫情期間竟賣出77.9元的天價。近日，針對涉嫌不正當價格行為，上海高島屋百貨在微信公眾號發布道歉聲明，稱第一時間對涉案價格標籤予以整改，展開全面自查。

據上海市消保委通報，汪姓某人以上海農康蔬菜專業合作社名義與高島屋百貨公司簽訂聯銷合同，在高島屋百貨公司經營的「Mercato Fresco新鮮市集」內將從農貿市場和生鮮小店等處購入的普通蔬菜以精品高端的定位高價對外銷售。高島屋百貨公司未對上述內容進行審核。

另查，高島屋百貨公司在其經營的「Mercato Fresco新鮮市集」內，陸續對其銷售的翡麗百瑞特級初級橄欖油、小川稻庭手工素面等8款商品展開促銷活動，現場標價簽標註的所謂「原價」均為虛構。

最終，汪姓某人與高島屋百貨公司因涉嫌價格欺詐違法行為，分別被上海市市場監管局處以10萬元和50萬元的頂格處罰。

上海高島屋百貨公司在聲明中表示，對此誠懇接受堅決服從，並深表歉意。汪姓某人以上海農康蔬菜專業合作社的名義展開的相關違法行為違反了公司的管理要求和雙方的合同約定，公司自即日起終止與上海農康蔬菜專業合作社合作。