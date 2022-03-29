公民權下修18歲在立法院通過，接下來必須經由公民複決，但是否綁大選引發藍綠爭論。國民黨立委蔣萬安29日認為，國民黨主席朱立倫反對綁大選的用意，是在突顯民進黨立場前後不一樣。

蔣萬安今接受廣播節目專訪，被問及18歲公民權修憲案時指出，他對這議題一直以來都是全力支持，也有提案主張下修18歲公民權，從法律上來看，民法已經下修18歲要負完全責任，滿18歲也要負完全刑事責任，同樣有繳稅義務，但確沒有投票權力，造成權力義務不平等現象。

他表示，這已經是國際間民主國家趨勢，總共有168個國家，包括英美，鄰近的日韓也是如此，日本下修時講了一句話，增加年青人公共參與，是對未來重大的投資。

蔣萬安說，立法院已經通過，接下來公民複決門檻高，要有約965萬票才會通過，希望盡全力促成通過，當然就要提高投票率，方法依過去2018年經驗，合併大選可以提高投票率，要通過合併大選是方向，不需要有太多考量或計算。

他認為，回到一開始的初衷，不會有太多增加或減少選票的考量，而是這件事是對或錯，如果是對就應該堅持，進入公民複決也會全力支持，但現實門檻很高，怎麼克服困難，合併大選很合理。

至於民進黨反對公投綁大選，現在又贊成，蔣萬安強調，去年底4個不同意，不到3個月公民複決又同意要綁大選，民進黨要說清楚。

面對朱立倫反對公民複決綁大選，蔣萬安說，朱立倫是要突顯民進黨立場前後不一樣，支持18歲不是為了增加選票，對的事情就要堅持，要通過就是合併大選。