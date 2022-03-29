一名女網友表示，經營鹹酥雞攤已2年多，近日卻接到一封外送平台投訴信件，內容為訂餐顧客點了780元的鹹酥雞，拿到餐點後嫌棄口味太鹹、難以下嚥，豈知平台竟讓對方申訴通過，導致她拿不到錢，質疑未來若有顧客用同樣手法，恐有更多店家受害，網友也譴責訂餐人，痛罵「這根本是想吃霸王餐，是乞丐騙吃騙喝嗎？」

原PO昨（28）日於臉書社團《爆料公社》指出，經營鹹酥攤已2年多，原物料近期飆漲得很兇，所以不會再像以前一樣不顧成本地灑粉，但近日一名顧客利用外送平台點了780元的鹹酥雞後，卻用平台系統申訴指餐點品質有問題，口味太鹹，難以下嚥，且外送平台還審核通過，導致原PO申請不到款項。

原PO認為民眾叫外送時，可在備註欄註明自己的口味喜好，但該顧客卻在事後投訴通過，「平台是以什麼做判斷，可以不給款項？且外送平台抽成很高」，她質疑未來是不是顧客只要覺得餐點不合口味，被投訴的店家都會拿不到錢，「有其他店家遇到相同狀況嗎？」

女網友收到外送平台的申訴信件。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友收到外送平台的申訴信件。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「這是打算吃霸王餐吧！乞丐騙吃騙喝嗎？」、「這樣也行喔？這樣不要臉的就可以吃免費的了」、「這招真的很高招耶！所謂人不要臉天下無敵」、「這真的太過分了，好不好吃是一回事，買了就是要付錢，天經地義」、「這樣對店家好沒保障，又高吸血的平台，還是別用了吧」。