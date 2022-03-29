一名網友意外在早餐店的醬料區發現一罐「弟弟醬料」，讓他忍不住冷汗直流說，把弟弟做成醬料了？這讓身為弟弟的他有點害怕。而特殊的醬料名稱也引發網友討論，對此，內行人則解答說，弟弟醬料應是日常生活常見的「醬油」，因為醬油膏的台語發音類似「豆油哥」，所以若醬油膏是哥哥，那醬油就是弟弟吧！

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，在醬料區看到一罐「弟弟醬料」，讓原PO驚呼好恐怖！竟然把弟弟做成醬料，這讓同樣身為弟弟的他突然好緊張。

貼文引起網友討論，「弟弟醬料是啥」、「好奇到底是什麼醬」、「有沒有可能是弟弟生產的」、「弟弟專用醬料，可能弟弟吃很辣，怕大家拿錯」、「弟弟表示，當時的我怕極了」、「天啊！弟弟落入多少人的口中」、「告訴我在哪裡，生為老么的我在發抖」、「老闆要是問，記得要說自己是長男」。

不少網友則猜測「弟弟醬料」是醬油，因為醬油膏的台語發音與「豆油哥」類似，因此許多人認為，如果醬油膏是哥哥，那醬油就是弟弟囉！「醬油哥的弟弟是醬油」、「是醬油吧！」另外也有眼尖網友指出，從照片看起來，弟弟醬料的英文似乎寫著「Soy Sauce」，應該就是最常見也最百搭的醬油。