富采投控(3714)布局Micro LED加足幹勁，啟動現增，令面板雙雄均參與，群創更是首次入股。富采周二爆量跌深反彈，一度強漲7.44%、最高達75元，目前漲逾6%，重返5日線、月線，穩住74元。

富采董事會決議辦理現金增資發行私募普通股，擬於普通股7000萬股之額度內，授權董事會自股東常會決議之日起一年內一次辦理。本次私募普通股價格暫定以參考價格九折認購。應募人名單有面板雙雄，友達(2409)應募股數6725萬股、群創(3481)應募股數275萬股。友達本來就是富采法人董事，加計此次交易，與其投資公司對富采持股將大幅提升至17.31%；群創則首次入股富采。

友達擬參與認購富采投資控股股份有限公司私募普通股股份案，為長期股權投資，強化雙方長期策略合作關係，預計持股比例12.4%，友達與公司之子公司康利投資股份有限公司及隆利投資股份有限公司預計持有富采控股17.31%(含本次交易)。

群創參與認購富采投資控股股份有限公司私募普通股，交易275萬股，每股價格依富采公司私募普通股訂定之價格，交易總金額不高於新台幣2.2億元，取得之具體目的為策略性投資。

富采本次私募普通股所得資金，將用於興建Micro LED專用6吋晶圓廠、購置磊晶製程及晶粒製程相關設備等資本支出。富采2月法說會當天即宣布斥資6.1億元，買下竹科竹南園區廠房備戰Micro LED，如今啟動現增，可見富采對Micro LED將加足幹勁。

考量私募普通股具備資金募集迅速簡便之優勢，且私募普通股三年內不可轉讓之規定，將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，以及技術專利的保密性。故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。

富采上季擬配息2元，除息交易日為6月16日，最後過戶日為6月17日，停止過戶期間為6月18日至6月22日，除息基準日為6月22日，股利發放日為7月14日。

富采上周也公告，因應富采控股轄下次集團間專業分工及策略佈局需求，子公司隆達轉讓位於竹科園區廠房給予另一間子公司晶電使用，該交易總金額為7.1億元。