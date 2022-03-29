蔡英文總統今在總統府接見美國「國家民主基金會」會長威爾森；總統致詞時表示，台灣人民賑濟烏克蘭的捐款，截至昨天已經超過新台幣8.9億元，顯示台灣民眾對烏克蘭人民捍衛民主自由的決心相當的感同身受，也透過行動團結支持。

總統說，國家民主基金會與台灣民主有長久深遠關係，也一直堅定支持台灣的民主發展，威爾森會長去年上任以來，就致力於強化台灣公民社會的合作關係，這次也將台灣作為上任後出訪亞洲的首站，顯示對台灣民主的重視跟肯定，他要把打深摯感謝。

總統指出，當前全球民主發展正受到威權主義的挑戰，在烏克蘭危機發生以後，看到眾多的民主國家選擇譴責這個侵略的行動，許多國家實施相關的制裁，許多國家人民也發起各種支持和援助的行動。

總統說，台灣對於烏克蘭首批援助行動已送抵波蘭，這次烏克蘭國土防衛部隊透過動員全社會力量保衛家園，相當令人敬佩；她知道威爾森會長不僅跟烏克蘭民間團體合作，跟瑞典、芬蘭的國土防衛相關的組織也有合作關係。

總統說，這些合作非常具有意義，台灣也很希望未來有機會參與相關的交流，從中學習經驗進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的的韌性。

總統指出，俄羅斯入侵烏克蘭的事件，再次凸顯全球民主國家團結反制威權主義的重要性。美國去年年底舉辦的民主峰會就是促進世界各國，落實民主進展的重要的活動。

總統說，台灣除了出席，也提交的具體且廣泛的承諾清單，包括推動開放政府反制假訊息等，充分展現台灣願意和全球夥伴共同落實民主的堅定決心。目前威權國家也積極散佈假訊息，進行認知戰，試圖對民主國家造成影響，台灣在假訊息方面有豐富的經驗，期待和國家民主基金會的共同分享經驗一起強化民主韌性。

總統表示，今年10月第11屆世界民主運動全球大會，將由國家民主基金會和台灣的民主基金會共同辦理，並且在台灣舉行，非常期待透過這次的大會可以繼續推動民主國家團結合作，讓全球民主發展更加的堅實有力。