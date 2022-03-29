一名109年5月仍在陸軍第三地區支援指揮部服役的28歲軍人，在某同性網站上找上一名少年約砲，但兩人相約外出見面後，少年驚覺該名軍人長相與他貼在交友軟體上大頭貼照片「差很大」，當場拒絕該名軍人的求歡，未料卻惹怒對方，當場搶走少年手機，再用自己的手機強拍少年裸照；新竹地院依搶奪、強制等罪，各判該名軍人6月有期徒刑。

根據判決書，該名在陸軍第三地區支援指揮部服役，在某交友網站上認識16歲少年，雙方認識後，相約於109年5月某日晚間8時許到竹北市某處發生性行，軍人到場後，要求少年脫下衣服走入一旁之小路，但是少年赴約見到該名軍人，發現長相與他在網站之照片有異，立刻拒絕發生性行為。

但此舉引起該名軍人不悅，當場搶走少年的手機，並以自己的手機強拍少年裸照，少年事後嚇得報警，當天晚上就將該名軍人逮捕。

法官審理時，黃男坦承有與少年約砲，並要求對方裸體、拍攝裸照。但該名軍人辯稱，自己在一個同性戀交友軟體上認識少年，約對方出來只是想欣賞對方裸體，後來發現少年躲在樹叢，才會向少年表示「手機拿來」並取得對方手機。

法官認為，本件被告就現役軍人成年人故意對少年犯搶奪罪之犯行，損及他人財產權，但告已坦承犯行，且其所搶奪之手機也一併歸還，然其法治觀念極為淡薄，嚴重危害社會治安，又影響未滿18歲之告訴人身心健全發展，僅是犯後態度尚可，已有悔意。依搶奪、強制等罪，各判該名軍人6月有期徒刑。