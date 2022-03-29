農委會家畜衛生試驗所29日表示，生產無特定病原胚蛋雛雞為畜衛所動物用藥品檢定分所重要工作，透過利用橘紅色窄波長人工光照並結合落實品質管理系統，可有效提升無特定病原胚蛋生產效能，降低產蛋期緊迫啄肛行為。

家畜所指出，胚蛋除可做為動物疫苗檢定用，亦是進行禽流感等重要禽病檢驗之重要生物資材。此外，如有餘量還可提供國內學研生產單位，促進國內生醫產業之研究及發展。

檢定分所說明，自2009年引進ISO 9001品質管理系統後，隨即於2010年通過ISO 9001：2008驗證，並於2017年通過ISO 9001:2015轉換稽核驗證。透過持續檢討修制訂程序、風險評估及控制、人員教育訓練及落實管理系統，檢定分所生產的無特定病原雞胚蛋未攜帶病原種類由早期的14種逐年提升至18種。

家畜所指出，近年來利用窄波長人工光照結合品質管理系統，每年可生產超過10萬枚無特定病原雞胚蛋以供動物疾病檢診、生醫藥各項試驗研究、人類及動物疫苗製造等用途使用。