港星任達華和名模老婆琦琦的女兒任晴佳（Ella）2004年出生，擁有明星級基因的她一出生就贏在起跑點，臉蛋甜美再加上超抽高基因，據知她目前已有180公分，光腿長就有110公分。近日她曬出自己穿著緊身超短洋裝上遊艇美照，上下失守露出美胸、長腿，也讓網友驚呼當年的小女孩如今真的轉大人，舉手投足充滿名模風範。

任晴佳因出眾外表，多年前就常受邀幫時尚雜誌拍廣告，她不僅身材比例佳，臉蛋氣質更可說是星二代前段班，但先前任達華表示無意讓女兒正式出道，也不鼓勵孩子當演員，直說：「女孩挨餓熬夜不太好，家裡已經有一個我（拍電影）了，也私心希望她多點時間陪我」。

本月19日，任達華過67歲生日，一家三口感情好，任晴佳第一時間便曬出父女倆舊照，寫下：「爸爸生日快樂，你是這個世界上最好、最棒、最獨一無二的好爸爸、祝你生日快樂，永遠愛你！」，而原本不支持女兒出道的任達華，最近也態度大轉，被問到愛女最近似乎常在IG分享性感照，任達華相當信任愛女表示，任晴佳私下乖巧又聰明，相信女兒自有分寸，也逐漸放行讓女兒從事起模特兒工作。

任晴佳最近又曬出一組美照，可見她放下黑色氣質長髮，穿上白色緊身洋裝坐在遊艇上，胸前開洞設計凸顯出她的性感鎖骨，又因裙子長度只到臀部，讓她幾乎一抬二郎腿就要走光，招牌的110公分長腿也讓粉絲羨慕不已，連曾華倩的兒子林浩賢也大方點讚，但也有人打趣說要通知她爸爸來看，開玩笑說：「ella WHO ALLOWED THIS」。