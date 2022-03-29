美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在接受華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）訪談時表示，美國應承認台灣是獨立國家，因為戰略清晰能降低風險。外交部發言人歐江安今天表示，蓬佩奧是卸任國務卿，純粹表達個人看法，外交部對此沒有進一步的評論。

蓬佩奧在訪談中指出，美國對台政策長年採取模糊，但從烏克蘭例子可見模糊且非常危險，只會被獨裁者利用。美國應認知台灣是個獨立國家，不隸屬於中國共產黨，並大方承認這點，「我認為這麼做能提供清晰度，為台灣人民降低風險。」

歐江安說，我們非常珍惜蓬佩奧前國務卿長年對台灣堅定的友誼，感謝他在任內對於深化台美關係的貢獻，有關於他的專訪內容，因為他是卸任的國務卿，表達的是個人看法，外交部這邊沒有進一步評論。

歐江安強調，美國立法部門與行政部門對台灣議題有高度共識，我們在此立場上進一步與美國各領域、各階層，深化實質夥伴關係。