兒童節將至，高雄市府交通局特別與科工館、高雄客運合作，推出「4月2日60覺民幹線公車免費搭」，當天搭乘活就可免費領取到限量款乖乖；另外，從4日2日起至明年年3月31日止，只要搭60公車到「科工館站」下車，還能索取科工館門票7折優惠券。

一年一度專屬於兒童節又到了，在這充滿愛與歡樂的兒童節連假，高雄市交通局特別規劃「4月2日60覺民幹線公車免費搭」活動，期望透過這次活動，培養孩童搭乘大眾運輸習慣。這次更特別製作限量款乖乖，只要在4月2日9時至12時在「科工館站」下車民眾就可以領取限量的乖乖。

此外，從今年4月2日起到明年3月31日止，搭乘60公車於「科工館站」下車的民眾，還可以向駕駛長領取科工館門票7折折價券，持券可購買科工館展示廳大人70元（原價100元）或學生50元（原價70元）。

交通局表示，目前高雄不只刷電子票證搭公車可享「一日兩段吃到飽」、「捷運2小時內轉乘公車票價優惠3元」、「公路客運單趟最高自付額60元」等優惠，掃「QR CODE乘車碼」也享相同優惠，活動相關訊息可上交通局官網、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」，及社會局兒童福利服務中心官網、臉書粉絲團查詢，也可電洽交通局洽詢。