克里夫蘭守護者隊今下放大物新秀阿瑞亞斯（Gabriel Arias），張育成出任隊上先發二壘手的機會又更濃了！守護者今在春訓熱身賽以9比19輸給皇家隊，張育成維持火燙手感，從「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）手中敲出二壘安打，春訓至今累積5支長打，攻擊指數（OPS）高達1.345。

阿瑞亞斯是守護者農場排名第4的潛力新秀，2000年出生，今年剛滿22歲。官網形容他「前途一片光明」，過去兩個球季都在小聯盟繳出全壘打兩位數、OPS破0.8的成績，今年春訓也有打擊三圍0.571/0.563/0.643的優異表現。

在阿瑞亞斯下放後，守護者開季內野陣容大致底定，拉米瑞茲（José Ramírez）是不動三壘手、游擊手應會由希曼尼茲（Andrés Giménez）擔任、一壘手則是去年有16轟的布萊德利（Bobby Bradley），剩下二壘手開放張育成和克萊門特（Ernie Clement）競爭。

張育成去年敲出9轟，明星賽後OPS0.857的水準演出，讓教練團、球迷印象深刻。隨隊記者喊出今年15轟目標，長打能力將是他能否站穩先發的最大關鍵。