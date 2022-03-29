華航(2610)機上娛樂再升級，嶄新推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物服務，全機隊、全艙等旅客均可使用手機等個人電子設備瀏覽書報雜誌，上百種刊物無限下載「吃到飽」，享受閱讀零時差的飛行新體驗。

華航優化高規格防疫與零接觸服務，數位創新技術從地面延伸到空中旅程。華航雲端書坊透過「中華航空」手機應用程式APP做為閱讀平台，只要登入會員卡號、訂位代號或機票號碼，即可建立屬於個人的數位書房，自由選擇想看或收藏喜愛的書刊，再也不受報刊上機的份數限制。

華航雲端書坊上架超過百種最新發行的報紙與雜誌資源，包括中文、英文、日文、西班牙文、法文、葡萄牙文、阿拉伯文與越南文等多語種刊物，滿足國內外旅客的需求與習慣，閱讀無國界；內容橫跨商業政經、生活旅遊、藝術文學、健康運動、流行時尚等多方領域；並與觀光局合作，獨家推出「探索台灣系列」，介紹各地特色景點與美食，推廣行銷台灣之美。

華航雲端書坊開放所有旅客在行前準備不限次數下載刊物，商務艙及晶鑽、翡翠會員可於搭機前5天使用，而豪華經濟艙及金卡會員、經濟艙旅客及華夏會員也可分別在搭機前48小時與24小時下載；華航貼心地將閱讀時間延伸至轉機等待及抵達目的地，直到航班到達後48小時內，旅客仍可以繼續瀏覽華航雲端書坊。

華航持續提供各項數位化服務，網站增設「防疫安心GO專區」，整合訂房、訂車及醫院檢測等一站式檢索訊息，推廣網路報到及自助行李託運服務，使用電子化健康聲明書，試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證、Affinidi電子健康驗證等，配合台灣規畫執行「健康資訊數位證明平台」，逐步啟用部份機場人臉辨識自助登機。