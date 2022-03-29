「防疫女神」賈永婕平時忙於工作與家庭，但仍個人生活過得非常充實，也經常透過社群分享心情及記錄日常，而昨天她突然po文，自爆：「在一個非常錯愕震驚粗魯的情況之下知道了一件大秘密！」，心情複雜到睡不著覺，但當時並未解答是什麼秘密，後來才發長文揭開真相，表示得知爸爸並非爺爺的親生孩子，而這背後藏了一段淒美感人的愛情故事。

面對外界的好奇心，賈永婕發了長文揭開這段家族秘史，她表示得知此事的過程非常草率，因此第一時間完全不相信，花了兩天的時間慢慢查證，還跟大陸那邊的親戚詢問，才拼湊出這個「世紀無敵愛情故事」。

原來賈永婕的奶奶原本是人家的二房，生下了兒子也就是賈永婕的爸爸後，在那動盪的年代，孩子爸因故入獄，還被判了死刑，奶奶為此買通了監獄的人，帶著年僅3歲的兒子，去見了老公最後一面。

在那個年代，一個沒了老公、獨自帶著孩子生活的女人，是非常無助的，此時爺爺出現了，他與奶奶是舊識，原本就默默暗戀著她，見心儀的女孩陷入困頓，他挺身而出霸氣表示：「我來照顧你們」，奶奶卻擔心著會拖累對方，但爺爺完全不在意，更將孩子視如己出，接著就將母子倆從南京接到北京一起生活。

爺爺出身大家族，在這件事情上，全家族的人都反對他，發起很大的家庭革命，但爺爺執意娶了奶奶，之後信守承諾守護他們，一家子後來逃難到台灣，另外又生了2男1女，「我的叔叔、姑姑從小到大都不知道大哥不是爸爸親生的！」。

這個身世秘辛，就這樣埋藏在爺爺、奶奶跟爸爸之間，而爺爺窮盡一生，保障一家6口安穩生活，也始終大方表達對奶奶的愛，直到他過世，夫妻倆這一輩子幾乎沒吵過架。

賈永婕直呼這個爸爸的身世祕密，背後竟有著這樣難忘的愛情故事，眾網友聽了也不禁動容，紛紛留言「溫暖到好想哭，帥到不能再帥的男子漢」、「偉大的愛情裡藏了滿滿洋葱」、「美好的秘密，好感動」、「爺爺寬大的胸襟、為情付出至愛、令人感動！」。