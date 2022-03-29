基隆市私立二信高中27日採檢3194名師生，有3人確診，其餘皆為陰性，累計9人染疫。由於市警察局某分局長昨二採「陰轉陽」，市長林右昌指示，二信高中全校師生即日起連續快篩3天，今天中午各區公所將提供試劑，每張學生證可領取4劑。

二信高中首例確診個案22735為10多歲男性，家人曾到銀河小吃店消費，26日採檢確診。案22735後續傳染給1名同班同學，以及搭乘同班學校交通車友人，由於有2個班級學生確診，27日全校3194名師生返校篩檢。校方表示，除昨天3名高職生為陽性外，其餘皆為陰性；另有100多名師生在校外醫療院所篩檢，有些甚至在外縣市，目前尚未有結果，也未接到任何確診通知。

銀河小吃店群聚案持續延燒，昨晚傳出市警察局某分局長二採「陰轉陽」，市長林右昌立即指示，二信高中全校未居家隔離的班級師生，即日起連續快篩3天，並利用線上教學時回報結果，家長除了可以自行至藥局採購，今天中午12時至下午5時30分各區公所將提供試劑，每張學生證可領取4劑。

校長林立表示，家長今天若沒有時間領取，明日起可至學校第二校門守衛室，憑學生證換領，至於詳細資訊，目前內部仍在討論，稍晚會正式對外公布說明。