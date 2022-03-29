29日清晨受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北地區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區主要為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

依監測資料及氣象資料顯示，29日清晨東北季風及華南雲雨區東移影響，竹苗以北降雨機率大，空氣品質佳，白天開始東北季風逐漸減弱，氣溫回升，水氣也逐漸減少，整體降雨明顯減緩，中部以南位於弱風區，稍易累積污染物。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

未來一周，29日清晨東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北降雨機率大，白天東北季風減弱，南部位於弱風區，稍易累積污染物；30日白天鋒面接近，西半部風速弱，較易累積污染物；31日至4月3日東北季風再增強，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於弱風區，稍易累積污染物。