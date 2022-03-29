食藥署今公布本周邊境檢驗不符合食品資訊，又發現9批日本鮮草莓農藥殘留不符規定，總計有341.74公斤違規品項需依規定退運或銷毀，食藥署指出，已發函日方於5月6日前說明違規原因與改善計畫，但目前尚未收到相關回覆。

本周違規的日本鮮草莓，分別是由梅村水菓有限公司、上佳水果有限公司自福岡MEIKO TRADING CO.LTD.公司，以及熊本的NISSYOU CO. LTD.公司所引進，合計341.74公斤。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，連同本周的違規品項，半年來已有35批日本鮮草莓不符規定，由於今年違規比例較往年高出許多，食藥署自2月21日起已啟動為期半年的逐批查驗因應，若8月20日前未看到改善，逐批查驗措施不排除延長。

林旭陽解釋，今年日本鮮草莓違規事件頻傳，主要是被驗出克凡派、氟尼胺兩款農藥殘留，由於日本允許這兩款農藥用於草莓，但我國法規並未訂定使用標準，也不允許用於草莓，因此日本草莓才一再違規。

林旭陽說，日本鮮草莓若要降低違規比例，可由日官方或是業者提出申請，請我國食藥署訂定殘留標準，並提出農藥的毒理資訊供我方評估，但在殘留標準訂定之前，仍建議不要使用該兩款農藥。

食藥署食品組簡任技正蕭惠文指出，上周已請日方於5月6日前提出鮮草莓農藥超標之說明，並研擬改善措施，但截至目前尚未收到回覆，食藥署將會密切掌握相關資訊。