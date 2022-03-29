索羅門考慮與中國軍事及安全合作，引發美國、澳洲等國疑慮。索羅門總理蘇嘉瓦瑞今天首度對安全條約提案表示意見說，對索羅門與中國的安全協商，各界反彈是「非常無禮的」。

路透社報導，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天告訴國會，與中國的安全條約文件，被外流出去的是草案，而他也不會透露提案的任何內容細節。

他表示：「我們的新朋友並未以任何方式施壓，我們也無任何意圖要求中國在索羅門群島建立軍事基地。」

根據美聯社，蘇嘉瓦瑞說：「被視為無力管理我們的主權事務，我們覺得這樣是非常無禮的。」

蘇嘉瓦嘉在向國會發表演說時批評大國，他說，這些國家不在乎太平洋島國是否會因為氣候變遷而淹在水裡，並把這個區域當作「西方強權大國的後院」。

他並指出，先前曾經要求澳洲在索羅門建立海軍基地，但被拒絕；澳洲說，這不恰當，因為澳洲與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）有簽訂防禦計畫。

蘇嘉瓦瑞說：「議長先生，我們無意投入任何地緣政治的權力門爭。」他又說，索羅門不會「選邊站」，與澳洲的安全協議將繼續執行。

索羅門已與中國簽署一份警政協議，並考慮與中國簽訂包含軍事的更廣泛安全協議，澳洲、紐西蘭和美國對此表示關切，擔心中國可能在索羅門建立軍事基地。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinta Ardern）昨天表示，這是「潛在的區域軍事化」。