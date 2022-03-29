3月即將結束，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，巨蟹座、獅子座、處女座、天蠍座年底前結婚運最強，尤其是巨蟹座、天蠍座，在4月之後會明顯感受到感情運一路順暢，有伴的人感情迅速升溫，單身者遇到正緣，有望在年底前完婚。

▍1.巨蟹座

2022年是巨蟹座的愛情豐收年，在已經過去的3個月裡，有些巨蟹座可能感受並不明顯，感情生活平淡甚至是有點孤獨。但是隨著3月的結束，你們能真正感受到土星過境婚姻宮的強大魅力，尤其是對於戀愛中的巨蟹座而言，將擁有更穩定的外在條件，比如結束遠距離戀愛在同個城市生活、存夠頭期款、之前持反對意見的長輩突然鬆口等。總之，那些原本干擾你們的不友好因素，都會慢慢消失。

單身的巨蟹座過去對婚姻的謹慎、恐懼態度，將有所緩和，一段舊情緣可能會被點燃，有些人會動了想結婚的念頭，更積極認識新朋友，因為行動力提高，大幅增加了你們在今年邁入婚姻的機率。

▍2.獅子座

對大部分獅子座而言，「結婚」並不在今年的計畫之內，你們更渴望在事業上有所發展，但2022年你們的結婚運非常亮眼，戀愛中的獅子這一年會成熟很多，意識到戀愛不是簡單的二人世界，更多的是責任，有機會更了解對方與對方的家庭。當然，這一年必然也會伴隨一些爭吵和摩擦，但最終都會讓你們共同成長、完整彼此，自然萌生跨進婚姻的念頭。

至於單身的獅子，不要再羨慕別人的愛情，趕緊行動起來吧！該相親的趕快相親，該社交的趕快走出門，5月相識相戀、8月訂婚，年底完婚的高效率狀況很容易就發生你們身上。

▍3.處女座

處女座過去愛情一向不太順利，今年受到金星加持，愛情運好到爆，在顏值、身材、衣品上終於更上一層樓，整個人看起來更有魅力。有伴侶的處女座去年應該沒少吵架，常常吵到瀕臨分手，但今年你們會在彼此身上發現對方更多的優點與不可替代性，另一半對你的愛意更濃，你也更懂得珍惜眼前人，少了許多庸人自擾的擔憂，所以，你們在今年結婚的可能性非常大。

至於單身的處女座，建議你們細心一點，其實潛藏在身邊的脫單機會很多，改改喜歡對人愛理不理的壞習慣，只要你相信自己可以遇到愛情，愛情就一定會發生在你身上。

▍4.天蠍座

天蠍座和巨蟹座有點類似，在前幾個月感受不明顯，從下半年開始，愛情的大門將為你們敞開。過去一段時間，無用的社交或糟糕的戀愛經歷，可能會讓你們產生「不相信愛情」的消極想法，但是今年將會出現契機，讓你們再次相信愛情，容易遇到超出常理的愛情模式，例如一見鍾情、先有後婚，請做好在今年閃婚的心理準備。單身的天蠍吃回頭草的可能性很大，但新桃花的加入，可能也會讓你陷入愛情的修羅場，一時不知如何選擇。但無論如何，2022年你們遇到正緣的可能性非常大。

至於戀愛中的天蠍，今年能夠明顯感覺到自己與另一半的交流更契合，家人的支持與呼聲也讓你開始認真考慮結婚這件事情。不少天蠍座都能在2022年走完見家長、訂婚、結婚的流程，踏入甜蜜的婚姻生活。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】