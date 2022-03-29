今年10月台北舉辦世界民主運動全球大會，蔡英文總統今在總統府接見美國「國家民主基金會」會長威爾森；威爾森致詞表示，台灣的民主也是國家安全的重要要素；而台灣將在這個全球的自由、民主的討論中，扮演一個核心而且重要的角色。

威爾森致詞前先用中文說，「我也是台灣的人」；隨後用台語說，「我是台灣人」；他說，非常謝謝蔡總統，也要謝謝台灣的人民，在代表團抵達以來，就釋出非常高度的歡迎，也要非常感謝蔡總統展現出非常有原則性的領導力。

他說，台灣的民主非常蓬勃發展，可以說是全世界的典範。台灣對不論是立陶宛、烏克蘭、阿富汗，或是香港，也都展現出全球的民主團結。

他指出，這是他當會長以來第一次來到亞洲訪問，台灣是第一站，就是特別挑選的。他們想要展現出和台灣站在一起，會一起保護捍衛台灣的民主，而且也會和台灣一起合作保護全世界的民主。

他說，台灣的民主也是國家安全的重要的要素，也看到台灣的人民如此的珍惜。國家民主基金會是美國倡導自由以及民主的基金會，來到這裡就是要展現團結之意。他們是台灣的好夥伴。也將持續的發展和推廣這樣的夥伴關係，和台灣民主基金會一起合作舉辦的世界民主運動的全球大會，10月將在台北舉行。

他說，這個活動會將所有全球各地的民主人士以及領導人聚集在台灣，進行相關的討論以及交流，這是非常重要的；像是拜登總統，最近在華沙的演講中也提到了，「這是我們這一代必須背負的責任，必須承接的工作」。

他認為，台灣即將在全球的自由、民主的討論中扮演一個核心而且重要的角色，也可以提供一些台灣的視角；這些民主人士來到這裡，除了可以學習，也可以讓更多的人了解台灣的民主、支持台灣的民主。

他表示，很期待接下來和總統及總統的團隊對話，就像剛才台灣民主基金會執行長黃玉霖跟他解釋後面這個書法的意義是，希望大家可以保持這個開放、謙虛，還有平靜的心。