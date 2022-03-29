由科技股和成長股領軍，隔夜美股主要指數全面收高，那斯達克指數更大漲1.3%，受此激勵，周二香港恆生指數盤中漲0.7%，為21836.33點，稍早前一度漲逾1%。國企股(H股)1.06%，為7474.48點。

恆生科技股目前漲1.41%，成分股漲多跌少。京東健康宣布30億港元股票回購計畫，目前股價上漲15%，漲幅最大。小米跌3.7%，表現最疲弱。

美團上漲6.2%，延續前一日強勁反彈的氣勢。

金融股下跌，匯控下跌1.4%，反映隔夜美國同業的低迷走勢。

融創中國目前崩跌19%，稍早前一度跌22%，該公司未能如期在3月底前發布財報，將自4月1日起暫停交易。

受此拖累，其他內房股亦普遍走跌，世茂跌6.5%、富力跌7.2%、奧園跌6.4%。此前富力已經發布獲利預警。

生技股指數勁揚3%，阿里健康上漲8.3%，在藍籌股中表現最佳。信達生物即將發布財報，目前大漲逾7%。

康師傅跌6.5%，稍早前一度跌10%，該公司去年獲利下滑6.4%。

農夫山泉去年獲利成長35.7%，激勵股價上揚逾2%。