美系外資對聯發科(2454)開出第一槍!在最新出具的研究報告中表示，聯發科長達5年的牛市循環週期恐已接近尾聲，5G SoC(系統單晶片)恐會在第二季面臨砍價壓力，故調降聯發科評等至「中立」，目標價下修至1050元。

美系外資最新預警，聯發科長達5年的牛市循環週期恐已接近尾聲，根據供應鏈調查，聯發科5G SoC(系統單晶片)恐會在第二季面臨砍價壓力，降幅約5~10%，主要原因是大陸的中高階5G手機市場疲弱，加上新興市場的通膨壓力加劇，還有就是接下來晶圓代工產能也不會那麼緊張。

美系外資表示，有鑑於聯發科的5G SoC營收高峰將會落在2022年，故可做為5G SoC開始砍價的第一個跡象，不僅如此，大陸手機市場疲弱，且新興市場面臨通膨危機，消費者在手機購買上更為謹慎，也使得未來幾季智慧型手機出貨不排除還會再度下修，故調降聯發科評等至「中立」，目標價下修至1050元，也同步下修聯發科今明兩年每股獲利預估2%以及10%，藉此反映轉弱的手機需求。

美系外資進一步說到，就聯發科和高通來說，聯發科依舊相當具有競爭力，只是，聯發科在今年下半年到明年的成長力道恐開始減緩。