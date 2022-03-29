德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)周一在與G7國家能源事務的部長會談之後指出，關於俄羅斯總統普丁要求「不友善」國家必須以盧布支付俄羅斯天然氣，G7部長們拒絕這樣的要求。

哈貝克在與G7國家的能源部長進行視訊會議後，對媒體表示，G7部長都同意這是單方面的要求，並且明顯地違反現有的合約。

部長們再次強調，已達成的合約是有效的，企業應該尊重它們。而以盧布支付是不能接受的，部長們呼籲相關企業不要遵循普丁的要求。

在俄羅斯於上周提出這樣的要求之後，市場對於供應的安全產生了憂慮。

克林姆林宮發言人Dmitry Peskov在周一稍晚接受美國廣播公司PBS訪問時指出，不付款就沒有天然氣。但他補充說明，如果歐洲國家拒絕用盧布付款，俄羅斯尚未就如何應對做出最終決定。

由於對俄羅斯供應的擔憂，荷蘭和英國的天然氣批發價格在周一上漲了約20%。

美國和歐盟在上周五達成協議，美國表示，今年將對歐盟供應150億立方公尺的液態天然氣(LNG)。然市場皆明瞭，美國供應的天然氣價格明顯貴上俄羅斯一截。

據俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國會議員Ivan Abramov表示，如果G7拒絕為俄羅斯的天然氣支付盧布費用，將導致俄羅斯天然氣供應斷然中斷。