為提升地方政府執行旅宿業管理成效，交通部觀光局於2021年12月至2022年1月間辦理2021年度各地方政府旅宿業管理績效評比考核業務，經評比結果，包括台北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、台東縣和連江縣等7縣市榮獲特優等級。

觀光局表示，評比考核主要針對消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面等三大面向，邀請各界專家學者組成旅宿業管理輔導績效考核小組，了解各地方政府管理情形與困難突破，並透過專家學者的專業意見，提供各地方政府旅宿業管理層面精進建議。

觀光局長張錫聰表示，觀光局每年持續辦理考核業務，並視當年度旅宿市場與環境，因時制宜滾動式精進修正評比制度。同時，透過考核小組檢視各地方政府旅宿業管理情形，督促各縣市政府落實旅宿業輔導，加強各項旅宿管理措施，以保障消費者住宿安全與權益。

在其他旅宿業管理及輔導作為方面，觀光局除協同各地方政府共同推動各項防疫及紓困措施，各地方政府為有效管理或輔導轄內旅宿業者，多有其獨特管理模式，皆為去年度亮點工作、且卓有績效，有效提升國內旅宿業服務品質及強化管理成效。

觀光局2021年各地方政府旅宿業管理績效考核等次，由台北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、台東縣和連江縣獲「績優」，基隆市、屏東縣和金門縣獲「優等」，新北市、嘉義市、嘉義縣、高雄市和宜蘭縣獲「甲等」。

觀光局表示，去年評比達甲等以上的績優縣市共有15縣市，較前年增加5縣市，可見各地方政府的努力。張錫聰強調，地方政府旅宿業管理做得好，不僅對合法旅宿業的權益有保障，也能確保消費者住的安心，進而感受到地方政府的努力，形成良性循環。

至於獲「乙等」的彰化縣、花蓮縣和澎湖縣及「丙等」的新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣，觀光局將持續要求限期提出改善措施，持續輔導及督促改善，並藉由經費補助、現場督導、法規研習、適切修法、定期公布各地方政府旅宿管理績效等措施，協助其克服旅宿業管理困境。