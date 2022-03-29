國內移工近期又接連出現群聚感染COVID-19疫情，勞動部長許銘春29日表示，在大潭電廠移工群聚出現之後，也請相關雇主與仲介必須要落實宿舍管理，也要求地方政府針對大型移工宿舍加強稽查，如果有不符合規範的地方，必須要在3個月內完成改善，要讓防疫到位、避免群聚風險。

許銘春29日出席，勞動部勞動及職業安全衛生研究所辦理「勞動部勞動資料科學中心揭牌儀式暨勞安加衛體驗館開幕典禮」，會前接受記者聯訪時表示，勞動部勞保局昨下午2時接到衛生單位通知，有1名電話服務中心的同仁確診，勞保局第一時間也協助衛生單位進行造冊，中興醫院防疫車輛傍晚也抵達勞保大樓進行採檢，總計69名同仁進行採檢，早上最新結果全數為陰性。

許銘春強調，這名電話服務中心的同仁不會接觸到民眾、請近期到勞保大樓洽公的民眾放心，而勞保電話服務也會繼續，服務不會受到影響。

談到近期COVID-19疫情在移工工作場域、宿舍再度發生群聚，許銘春表示，這一次大潭電廠移工確診後，第一時間指派常務次長到現場協調處理，了解到底當時移工宿舍符合相關防疫規範，而新竹縣政府也回報說這部分是沒有問題的，接下來會加強雇主及仲介落實移工宿舍管理及裁罰 持續加強地方政府重點訪查大型移工宿舍 限期改善最長以三個月為限管控移工群聚風險。

勞動部官員也提到，勞動部正在規劃移工入境一站式服務，提供聘僱、居留、勞健保及防疫講習等服務，預定2023年試辦家事移工，再逐步擴大產業移工，這對移工融入我們的生活有幫助，也有助於類似這次疫情的控制，透過Line、勞動部也可以第一時間將重要訊息傳給移工朋友。