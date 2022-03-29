李沁偽扮舞姬。（中視提供）

李沁自帶俠女氣場。（中視提供）

李沁劇中有出浴戲。（中視提供）

李沁與秦昊劇中相戀。（中視提供）

中視八點檔明(30日)起播出由秦昊、李沁主演的古裝好戲《錦繡南歌》，劇情描述俠女沈驪歌(李沁飾)為了行義，謀劃要刺殺彭城王(秦昊飾)，兩人相遇時因不明對方身份，進而相知相戀。李沁在該劇不僅武功高強，更是「舞」力全開，第一集就偽裝成舞姬，戴著面具獻舞令人驚艷。李沁拍攝時不時扭腰擺臀熱身，就為了呈現完美的肢體線條。另一場舞戲則是在梨花樹下，秦昊彈琴，李沁為愛舞上一曲，戲裡深情款款，但花絮卻見李沁賣力跳，秦昊卻不解風情，「跳這麼長時間啊，跳睡著了我。」一句話就把李沁逗樂。

李沁演出的角色恰巧都跟舞蹈有緣，在《如懿傳》她飾演寒香見，一出場就以靈動的舞蹈把霍建華迷得團團轉。她也透露優美的舞蹈確實能為角色加分。身為《錦繡南歌》女主角，李沁首集不僅獻舞，還小露香肩有場泡澡戲，對於劇中角色，李沁形容：「可鹽可甜，千面紅顏，是殺手又有多重的身份，展現不同層面。」

李沁因為眼神殺，自帶俠女氣場，像是有一場武打戲花了10天大夜拍攝，李沁也都敬業配合不喊苦。但她自稱是「睡覺狂魔」，即使化妝也能坐著補眠，無論在哪都可隨時隨地睡覺。劇組拍攝時正值夏天，她因為容易出汗長痘，所以特地戒了炸物和辣食，火鍋也盡量不碰，都吃營養餐，以維持最佳拍戲狀態，「對皮膚和體力都比較好，才有力氣拍武打戲。」

有著精緻顏質的李沁，演過不少角色，她曾在受訪時提到，很開心能當演員，透過詮釋每一個角色，去感受很多故事，對於戲路她則沒有任何侷限。

《錦繡南歌》是李沁第一次和秦昊合作，「秦昊老師非常幽默，時不時說一個冷笑話，就很搞笑」，片場時常充滿歡樂。李沁除了讚賞秦昊的演技，更想為秦昊洗白，因為網友對於秦昊在懸疑劇《隱秘的角落》飾演張東升一角太為深刻，尤其爬山時把岳父母推下山崖的劇情，讓人不寒而慄，也因此對秦昊有刻板印象，但他在《錦繡南歌》卻是暖男一枚，李沁更以「體貼善解人意」來形容，「彭城王人設非常好，很多人還沒從他上一部戲走出來，會預設立場覺得他下一步一定要幹嘛。」她盼網友能拋開濾鏡好好欣賞秦昊的演出。《錦繡南歌》3月30日起周一至周五晚間8至10點在中視頻道播出。