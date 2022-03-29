國立台北教育大學「心理諮商暨健康促進研究中心」設立「芳蘭心理諮商所」，獲台北市政府衛生局核發開業執照，今天舉行開幕揭牌儀式，未來將提供收費的心理諮商服務，不過基隆、新北及桃園等3個縣市的中小學教師，每年可以有6次免費的心理諮商。

國北教大表示，「芳蘭心理諮商所」正式提升為區域級諮商中心，提供全國教師、學生及社區民眾各項心理健康諮商輔導服務，主動關懷社區民眾，除不定期舉辦免費社區心理諮商公益講座也加強照顧弱勢、低收、兒少等族群，提供免費或折扣心理諮商服務，減輕其經濟負擔，善盡大學社會責任。

國北教大校長陳慶和表示，他們是全國第一個與地方政府合作，推動教師諮商輔導支持服務方案的大專院校，目前基隆、新北、桃園都是「心理諮商暨健康促進研究中心」合作的對象，運用專業協助提供所有教師心理支持，舒緩教師工作與生活的心理壓力，未來將持續與更多縣市強化合作，為全國中小學教師心理健康盡一份心力。

國北教大表示，「芳蘭心理諮商所」服務的對象主要有兩類，第一類是合作縣市的中小學及幼兒園教師，將提供他們每年6次的免費心理諮商，因為老師好了，學生才可能好。

「芳蘭心理諮商所」的第二類服務對象是一般民眾，採收費制，初次晤談每次800元，如果是要進行諮詢，每50分鐘收費1200元到5000元。不過國北教大提供社區內8個里每個里有12次的免費諮詢服務，相當於每個里可有2個弱勢者可以前來進行為期6次的免費心理諮詢。