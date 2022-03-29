網紅「超派人生」超哥親民直率，以驚人財力和愛妻形象聞名，卻在去年被雜誌拍到帶嫩模曾薇亞進出摩鐵，當時他澄清只是去唱歌，卻在事後接到女方爆料不只一次上摩鐵，引起超哥為此拍片大怒遭到設計，並說明什麼事都沒有發生。

據《鏡週刊》報導，超哥本月帶著另一個妹子，凌晨時分從台北東區KTV出來走到街頭上，兩人穿著宛如情侶裝般的衣服。兩人邊走路，超哥還伸出手摟了妹子的腰，就這樣兩人走進了高價飯店。隔天一早辣妹PO出限時動態，可見她與昨晚穿著同一件衣服，心情似乎不錯。

據悉，這名辣妹「KAMA baby」目前正在攻讀碩士，還是一名專業外拍模特兒，去年曾經擔任超哥節目頻道嘉賓，穿著一身火辣服飾，露出胸前好風景。當時的她，應邀談論外拍模特兒工作，超哥跟她聊到非常開心。為了做出節目效果，已婚的他當場表白，雖然家有妻室但不影響欣賞她。過程裡超哥盯著女方胸部，還稱想把頭埋進對方胸部，並給出高評價「很可愛的女生，有氣質、有外貌、有身材又有腦袋」。

針對被拍到進摩鐵，超哥做出回應，「五星級飯店是個公開場合，我今天跟友人走進去，飯店裡有很多公共場合，那又代表什麼？」他強調跟任何人進出「不需跟任何人報備」，並表明常客身分，指出他可以任意使用飯店設施，最後他鄭重作出說明，「請不要移花接木、看圖說故事。」